12 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 11.00: 2. Sayfa

POSTA Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘2. Sayfa’ hafta içi her sabah canlı yayınlanıyor. Programda, en yeni magazin haberlerine, özel röportajlara ve hayatın içinden konulara yer veriliyor.

ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Züleyha, perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Çaresiz kalan Züleyha, Adana’nın ortasında üzerine benzin döker. Fekeli ve Hünkar, Züleyha için işbirliği yapar. Yılmaz, bir yandan Züleyha’yı düşünürken bir yandan Müjgan ile oğlunu arar.

FOX 20.00: Mucize Doktor

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Tanju, Nazlı ile ilişkisinin Ali’nin kafasını karıştırdığını ve bir daha hata yapmamasını söyler. Ali ve Nazlı, artık daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali, kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

Kanal D 20.00: Afili Aşk

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’ta: Düğün hazırlıkları Kerim’in üstüne kabus gibi çöker. Ayşe’ye bir teklifte bulunan Kerem, yeni oyun planını devreye sokar. Bu oyun, aralarındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşır. Ceyda’nın yarattığı gerilimherkesi etkiler. Kerem ve Ayşe, birbirlerinden aldıkları güçle yeni bir yalan söylerler.





12 Mart 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova





12 Mart 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Afili Aşk





12 Mart 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Ketenpere





12 Mart 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor





12 Mart TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek





12 Mart 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20:00 El Değmemiş Aşk





12 Mart 2020 Perşembe Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





12 Mart 2020 Kanal 7 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





12 Mart 2020 Perşembe a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







