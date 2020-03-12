12 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
12 Mart 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 12 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
12 Mart 2020, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 11.00: 2. Sayfa
POSTA Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘2. Sayfa’ hafta içi her sabah canlı yayınlanıyor. Programda, en yeni magazin haberlerine, özel röportajlara ve hayatın içinden konulara yer veriliyor.
ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Züleyha, perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Çaresiz kalan Züleyha, Adana’nın ortasında üzerine benzin döker. Fekeli ve Hünkar, Züleyha için işbirliği yapar. Yılmaz, bir yandan Züleyha’yı düşünürken bir yandan Müjgan ile oğlunu arar.
FOX 20.00: Mucize Doktor
Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Tanju, Nazlı ile ilişkisinin Ali’nin kafasını karıştırdığını ve bir daha hata yapmamasını söyler. Ali ve Nazlı, artık daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali, kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.
Kanal D 20.00: Afili Aşk
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’ta: Düğün hazırlıkları Kerim’in üstüne kabus gibi çöker. Ayşe’ye bir teklifte bulunan Kerem, yeni oyun planını devreye sokar. Bu oyun, aralarındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşır. Ceyda’nın yarattığı gerilimherkesi etkiler. Kerem ve Ayşe, birbirlerinden aldıkları güçle yeni bir yalan söylerler.
12 Mart 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
12 Mart 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk
12 Mart 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ketenpere
12 Mart 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
12 Mart TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
12 Mart 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20:00 El Değmemiş Aşk
12 Mart 2020 Perşembe Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
12 Mart 2020 Kanal 7 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
12 Mart 2020 Perşembe a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla