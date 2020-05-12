12 Mayıs 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Teşhis doğru mu?

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Müzisyen Cihan Yenerler, ALS tanısıyla hastaneye yatırılır. Cihan Yenerler, yeniden klarnet çalamayacağı için umutsuzdur. Hekimoğlu, ALS teşhisinden şüphe eder ama hasta Mehmet Ali’ye verilir. Son karar Mehmet Ali’nindir. ■ KANAL D / 20.15

Elenen isim belli olacak

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Oyun sonrası ada konseyi toplanacak ve adaya veda edenin kim olacağı açıklanacak. ■ TV 8 / 20.00

Efsanenin peşinde

Emekli asker ve komedyen Rob Riggle’in sunduğu ‘Global Dedektif’te efsaneler ve gizemleri araştırılıyor. Dünyayı dolaşan, korsan hazineleri ve kutsal kase efsanelerin peşine düşen Rob Riggle, araştırmaları için tarih ve arkeoloji konusunda çalışan akademisyenlerle bir araya geliyor. ■ Discovery / 21.00

Kanal D yayın akışı

06.15 Yabancı Damat

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.15 Yerli Dizi: Hekimoğlu

23.30 Yerli Dizi: Galip Derviş

02.00 M. Fatih Çıklak ile Sahur Vakti

Star Tv yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.10 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.45 Erkenci Kuş

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Gurbetçi Şaban

22.30 Sinema: Ah Nerede

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Sinema: Örümcek Adam: Eve Dönüş

23.45 Sinema: Aşk Sana Benzer

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Show TV yayın akışı

08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili

10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin

12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Yerli Dizi: İçerde

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04.00 Yerli Dizi: Kalp Atışı

FOX yayın akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Sinema: Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

22.30 Sinema: Aşktroloji

01.00 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

CNN yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

08.45 A’dan Z’ye

12.00 Gündem 12

13.00 Gündem 13

14.00 Bugün

16.00 Günlük

18.00 Ana Haber

21.00 Akıl Çemberi

01.00 Akıl Çemberi

teve2 yayın akışı

06.00 Kampüsistan

07.30 Çocuklar Duymasın

10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.00 Sağlıkla Gülümse

16.30 Doktorlar

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Yarışma: Kelime Oyunu

02.10 Kanıt

TV 8 yayın akışı

07.00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

09.45 Yerli Dizi: Kızım

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Oynat Bakalım

TRT 1 yayın akışı

08.40 Yamak Ahmet

09.30 İyi Fikir

11.50 Tam Zamanı

13.45 Sağlıklı Mutfak

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22.10 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23.25 Mesnevi’den Hikayeler



