12 Mayıs 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
12 Mayıs 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 12 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
12 Mayıs 2020, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Teşhis doğru mu?
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Müzisyen Cihan Yenerler, ALS tanısıyla hastaneye yatırılır. Cihan Yenerler, yeniden klarnet çalamayacağı için umutsuzdur. Hekimoğlu, ALS teşhisinden şüphe eder ama hasta Mehmet Ali’ye verilir. Son karar Mehmet Ali’nindir. ■ KANAL D / 20.15
Elenen isim belli olacak
‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Oyun sonrası ada konseyi toplanacak ve adaya veda edenin kim olacağı açıklanacak. ■ TV 8 / 20.00
Efsanenin peşinde
Emekli asker ve komedyen Rob Riggle’in sunduğu ‘Global Dedektif’te efsaneler ve gizemleri araştırılıyor. Dünyayı dolaşan, korsan hazineleri ve kutsal kase efsanelerin peşine düşen Rob Riggle, araştırmaları için tarih ve arkeoloji konusunda çalışan akademisyenlerle bir araya geliyor. ■ Discovery / 21.00
Kanal D yayın akışı
06.15 Yabancı Damat
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.15 Yerli Dizi: Hekimoğlu
23.30 Yerli Dizi: Galip Derviş
02.00 M. Fatih Çıklak ile Sahur Vakti
Star Tv yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.10 Kiralık Aşk
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.45 Erkenci Kuş
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Gurbetçi Şaban
22.30 Sinema: Ah Nerede
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Sinema: Örümcek Adam: Eve Dönüş
23.45 Sinema: Aşk Sana Benzer
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Show TV yayın akışı
08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili
10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin
12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Yerli Dizi: İçerde
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04.00 Yerli Dizi: Kalp Atışı
FOX yayın akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Sinema: Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet
22.30 Sinema: Aşktroloji
01.00 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
CNN yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
08.45 A’dan Z’ye
12.00 Gündem 12
13.00 Gündem 13
14.00 Bugün
16.00 Günlük
18.00 Ana Haber
21.00 Akıl Çemberi
01.00 Akıl Çemberi
teve2 yayın akışı
06.00 Kampüsistan
07.30 Çocuklar Duymasın
10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.00 Sağlıkla Gülümse
16.30 Doktorlar
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Yarışma: Kelime Oyunu
02.10 Kanıt
TV 8 yayın akışı
07.00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
09.45 Yerli Dizi: Kızım
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.30 Oynat Bakalım
TRT 1 yayın akışı
08.40 Yamak Ahmet
09.30 İyi Fikir
11.50 Tam Zamanı
13.45 Sağlıklı Mutfak
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
22.10 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23.25 Mesnevi’den Hikayeler