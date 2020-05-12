12 Mayıs corona virüs tablosu yayımlandı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 894 oldu. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 141 bin 475 oldu. Bugünkü 3 bin 109 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 98 bin 889’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 576, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 45 olduğu açıklandı.