Türkiye 12 Mayıs corona virüs tablosu yayımlandı

12 Mayıs corona virüs tablosu yayımlandı

Türkiye

12 Mayıs corona virüs tablosu yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

12 Mayıs 2020, Salı 19:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 894 oldu. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 141 bin 475 oldu. Bugünkü 3 bin 109 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 98 bin 889’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 576, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 45 olduğu açıklandı.

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