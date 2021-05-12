Haberler Türkiye Haberleri 12 Mayıs koronavirüs tablosu 12 Mayıs koronavirüs tablosu Türkiye Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. 12 Mayıs 2021, Çarşamba 20:16 Son Güncelleme: 12.05.2021 20:16 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ 12 Mayıs koronavirüs tablosu 12 Mayıs korona tablosu 12 Mayıs korona 12 Mayıs tablo 12 Mayıs korona tablosu 12 Mayıs vaka sayısı vaka sayısı Sağlık Bakanlığı Yazarlarımızdan Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu… Oral Çalışlar Eşkal Rauf Tamer Bayrama dikkat Murat Çelik GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor Banu Şen Yerli modele teşvik gelmeli Hakan Çelik Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak? Şirin Sever Kapandık ama kapılar açık Erkut Can Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN SGK'dan açıklama geldi: İddialar gerçeği yansıtmıyor ABD'den skandal üstüne skandal! Açıklamaya engel oldu Son dakika... Diyarbakır’da deprem Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı 14 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek