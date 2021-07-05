12 milyar dolar ihracat için altın öneri

Dünyada 64 akredite altın rafinerisi var ve bunlardan 2’si Türkiye’de. Türkiye, dünyadaki 5 büyük altın pazarından biri. Üretimden ihracat yapan ülkeler arasında da İtalya’dan sonra 2’nci sırada. Sektör, 2019 yılında 4.1 milyar dolar ve 2020 yılında da pandemiye rağmen 3.75 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 5 ayında 1.9 milyar dolar ihracat yapan sektör, yılsonunda 4 milyar doları aşmayı, 2023’te ise 12 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

POTANİYEL YÜKSEK

Türkiye’de yıllık altın üretiminin 42 ton seviyesinde bulunduğunu ve hedefin de 100 ton olduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Üretimden ihracat yapan 3-4 ülkeden biri Türkiye. Ancak temel ihracat sıralaması açısından 10’uncu konumunda. Rezerv sahibiyiz, üretim ve işçilik açısından potansiyelimiz var ve doğru yasalarla mücevher ihracatımızı maksimize edebiliriz” diye konuştu.

TİCARET BAKANI İLE GÖRÜŞME

Kamar, 12 milyar dolar ihracat hedefine doğru ilerlerken pandemiyle piyasaların daralması, 2020’deki altın ithalatının cari açığa (döviz açığı) olan etkisi ve yeni yayımlanan yönetmeliklerle faaliyetlerinin bir anda durma noktasına geldiğini belirtti. Özellikle Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında altın ticaretinin artırılması konusunu çok önemsediklerini kaydeden Kamar, DİR ile ilgili beklentilerini Ticaret Bakanı ile paylaştıklarını ve görüşmeden umutlandıklarını söyledi.

ÜLKELER ARASINDA YAYGINLIK

Mustafa Kamar, “DİR, hızlıca ülkeler arasında yaygınlaştırılmalı. DİR ile ihracatımıza 4 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Ancak günümüzde DİR kapsamındaki işlem için altını gönderecek şirketin talebi alınıyor, bu talep Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor. Gelen altın da Darphane’ye kaydettiriliyor. Kısacası 1 günde elimize ulaşan ürünlerin artık 3 haftada ulaşması, ekonomiye olan katkımızı azaltıyor. Bu durumun esnetilmesini istiyoruz” diye konuştu.

PARA OLARAK GÖRÜLMELİ

Mustafa Kamar, Türkiye’nin mücevherdeki potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesi için altının, para olarak görülmesi ve ticarette takas olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Kamar, “Altınla nasıl ticaret yapılacağını İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) kurallarına göre belirleyip bir yol haritası çizebiliriz. Bu yol haritası ile ticarete, ihracata, üretime ve istihdama büyük fayda sağlanacaktır. Ayrıca ihracatımızın yüzde 10’u kapalı devre ülkelerle gerçekleşiyor. Bu ülkelerdeki yolcuların beraberinde ülkemize altın getirebilmesine yeniden izin verilmeli” dedi.