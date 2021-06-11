1.2 milyar dolarlık altın keşfi

Yılda yaklaşık 42 ton altın üretimi yapan Türkiye, yıllık üretimini 5 yılda 100 tona çıkarma hedefine hızla ilerliyor. Gübretaş’ın geçtiğimiz aylarda Bilecik’in Söğüt ilçesinde 109 ton altın rezervi bulmasının ardından bir müjde de Ağrı’dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara’da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

İLK DÖKÜM 2022 SONUNDA

Dün Koza Altın Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni’nde konuşan Varank, “Bulunan rezerv 0.92’lik tenör değeriyle Türkiye’deki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin ekonomiye kazandırılmasını, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle sağlayacağız. İlk altın döküm işlemi 2022’nin sonunda yapılacak. Hesaplamalara göre 6 yıllık olan bu madenin ömrünün, yeni rezervlerle 15-20 yıla ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

6’NCI İŞLETME TESİSİ

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da 2022 sonu itibarıyla Ağrı Mollakara tesislerinde ilk altın dökümünün gerçekleştirilmesinin ardından, 2023’ten itibaren de burada 3 ila 3.5 ton arası altın üretmeyi planladıklarını söyledi. Gülal, “Burada ülkemize, bölgeye çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var” dedi.

Koza Altın’ın 6’ncı işletme tesisinin temelinin atıldığını belirten Gülal, 2023’ten itibaren Koza Altın’ın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline geleceğini söyledi.

15 TONLA KATKIDA BULUNACAK

Koza Altın’ın çok stratejik bir firma olduğunu dile getiren Gülal, şunları söyledi:

“2019’da ülkemizin toplam altın üretimi 39 tondu. Bunun 11 tonunu Koza olarak biz ürettik. 2020 altın üretimi 42 ton, biz buna 8.1 tonla katkı verdik. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e bir taahhütte bulunduk; ’2023’ten itibaren Koza Altın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek’ dedik. Bu taahhüdü verirken buradan çıkaracağımız altına güvendik.”

BU YILKİ HEDEF 45 TON

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapılarak 20 ton altın ve 3.5 ton gümüş rezervine ulaşıldığını söyledi. Türkiye’nin resmi olarak altın aramaya ilk 2001 yılında başladığını belirten Dönmez, “Son 20 yılda toplamda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Enerji bağımsızlığı da maden bağımsızlığı da Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığıdır. Geleceğimizdir” diye konuştu.