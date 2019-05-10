12 milyar liralık Anneler Günü!

Anneler Günü, bu yıl da perakende sektörüne ciro rekoru kırdıracak. 12 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için 2 milyarı internetten olmak üzere, toplam 12 milyar liralık satış öngörülüyor. Sektör geçen yıl aynı dönemde 10 milyar lirayla ciro rekoru kırmıştı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı ve Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımızda yüzde 20-100 arası ciro artışları şaşırtıcı olmaz. Çünkü Anneler Günü fırsatları 'Efsane Cuma' ile yarışacak hale geldi" dedi. Twigy olarak 3 günlük satışlarında önemli bir hareket beklediklerinin altını çizen Öncel, "Geçen yılın yüzde 20 üzerine, normal bir hafta sonunun ise en az 2 katına çıkacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Penti'nin CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, geçen yıla göre satışlarda yüzde 35 oranında bir artış beklediklerini söyledi. Karaibrahimoğlu, özellikle cumartesi günü artışın yüzde 50'lilere ulaşmasını beklediklerinin altını çizdi.

REKOR TAKI VE AKSESUVARDA

GittiGidiyor'un yaptığı ankete göre annelerin hediye tercihlerinde birinci sırayı yüzde 28'le takı ve aksesuar alıyor. Bu tercihi yüzde 21'le çiçek, 16'yla küçük ev aleti, yüzde 15'le hazır giyim, 7'yle mobilya ve ev aksesuarı, yüzde 7'yle parfüm, 5'le cep telefonu ve yüzde 2'yle kozmetik yanıtı takip etti. Katılımcıların yüzde 73'ü bu günde annesine mutlaka hediye aldığını belirtirken, annelerin yüzde 35'i "Çocuklarımla birlikte vakit geçirmek isterim, hediye beklemem" yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 33'le "Mutlaka beklerim" takip etti. So Chic markasının sahibi Sezgin Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık satış artışı beklediklerini kaydetti.

İNTERNETTEN ALIŞVERIŞE DİKKAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nde satışların yaklaşık yüzde 30 arttığı kaydetti. Geçtiğimiz yıl bu tarihte 12.3 milyon adet kartlı alışveriş yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli" diye konuştu.

AVM'LER GEÇ KAPANACAK

Türkiye genelinde bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramı'na yakın günlerde kapanış saatlerini uzatma kararı aldı. AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Ramazan ayında ziyaret trafiğinin yoğun olacağını öngörüyoruz" dedi. (Sabah)