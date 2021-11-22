Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ kapsamında başvurular 30 Eylül’de sona ermişti. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.

KAPSAMINDA NELER VAR?

Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş şu prim borçları yapılandırıldı:

SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ile Bağkur (4B) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası (canlandırma) halinde doğan alacaklar.

İLK TAKSİTTE SON GÜN 30 KASIM

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silindi. Sadece borcun anaparası yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenerek güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlandı.

Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapabilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek. Taksit yöntemini tercih edenler, ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeyebilecek.