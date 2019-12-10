12 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bu yıl kasım sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 12 milyon 719 bin 565 olarak gerçekleşti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 876 bin 964, dış hat yolcu trafiği 165 bin 88, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 42 bin 52 oldu.

8 bin tondan fazla yük taşındı

Havalimanında kasım ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 164, dış hatlar uçak trafiği 1406 olmak üzere toplam uçak trafiği 7 bin 570 olarak kaydedildi. Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise 8 bin 825 tonu buldu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 12 milyon 719 bin 565 olarak kayıtlara geçerken, uçak trafiği 92 bin 134, yük trafiği (kargo posta bagaj) de 111 bin 353 ton olarak gerçekleşti.

AA