12 Nisan paylaşımları rezaletinde flaş gelişme! Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 12 Nisan etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ KOVİD-19 KARANTİNASINDAN ÇIKTI

Sarıyer'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

"Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.