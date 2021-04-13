Türkiye 12 Nisan paylaşımları rezaletinde flaş gelişme! Serbest bırakıldı

12 Nisan paylaşımları rezaletinde flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Türkiye

12 Nisan paylaşımları rezaletinde flaş gelişme! Serbest bırakıldı

İstanbul'da '12 Nisan' etiketiyle kadınlar hakkında çirkin paylaşımlar yapan bir şüpheli adliyeden serbest bırakıldı.

13 Nisan 2021, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 12 Nisan etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ KOVİD-19 KARANTİNASINDAN ÇIKTI

Sarıyer'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

"Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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