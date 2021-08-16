Türkiye 12 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantina başlatıldı

12 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantina başlatıldı

Türkiye

12 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantina başlatıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir Kuran kursunda 12 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çok sayıda temaslı kişinin bulunması gerekçesiyle kurs karantinaya alındı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 19:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hürriyet Mahallesi 151 Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kuran kursunda eğitim gören 47 öğrenciden 12 öğrencinin Covid 19 test sonucunun pozitif çıktı. Bu vakalara temaslı 35 öğrencinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmek şartıyla 16.08.2021 tarih saat 17.00’dan itibaren kursta eğitim gören öğrenci ve personellerin 20 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AFAD'dan son dakika açıklaması! Sel felaketinde can kaybı yükseldi