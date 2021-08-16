12 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantina başlatıldı

Hürriyet Mahallesi 151 Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kuran kursunda eğitim gören 47 öğrenciden 12 öğrencinin Covid 19 test sonucunun pozitif çıktı. Bu vakalara temaslı 35 öğrencinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmek şartıyla 16.08.2021 tarih saat 17.00’dan itibaren kursta eğitim gören öğrenci ve personellerin 20 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA