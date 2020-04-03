12 sigortacıdan corona için 'özel' adım

Corona hastalığının ilk aşamada diğer grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer semptomlar göstermesi nedeniyle, tanı netleşene kadar özel hastanelere yapılan başvurular ve tedaviler, özel sağlık sigortasında kişinin sahip olduğu teminatlar doğrultusunda karşılanıyordu. Corona virüs için yapılan spesifik test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise tedaviler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedavi hastanelerinde SGK tarafından karşılanmaya devam ediyordu.

Şirketlerin insiyatifi

Yasal durum böyleyken sigorta şirketlerinden yaşanılan bu hassas dönemde, özel sağlık sigortalılarının hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım geldi. Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Groupama, Eureko, Allianz, Acıbadem, Mapfre, Sompo ve Doğa Sigorta başta olmak üzere bazı şirketler, corona virüsün sadece teşhis aşamasını değil tedavisini de özel sağlık sigortası kapsamına aldığını açıkladı. Böylece bu şirketler, virüs şüphesi taşıyan ya da virüs tedavisi ihtiyacı duyan müşterilerinin teşhis ve tedavi giderlerini karşılamak yönünde inisiyatif kullandı.

Tamamı ücretsiz

Hızlı tanı kitleri hastanelere dağıtıldı. Vaka sayısının artmaya başlaması üzerine artık özel hastaneler de kamu hizmeti kapsamına alınarak, corona virüs testini ve tedavisini yapıyor. Testler ücretsiz, maliyeti devlet karşılıyor. Corona virüs testi yapılana kadar tüm tetkik ve tedavi giderleriniz zaten özel sigortadan ödeniyordu.

Test sonucunuz pozitif çıkar ve hastane sizi yatırırsa ve hatta durumunuz ağırlaşır, yoğun bakıma alınırsanız da tedavi giderinizin bir kısmını devlet Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden karşılayacak, kalan kısmını sigorta şirketi ödeyecek. Yani tedaviniz tamamen ücretsiz olacak.

Sözleşmelere virüs ayarı

Özel sağlık sigortaları genelinde 65 yaş limiti uygulanıyor. Salgın dönemini dikkate alan bir sigorta şirketi yaş limitini önümüzdeki üç ay için 85’e çıkardı. Üstelik sigortalıların mevcut hastalıklarını da kapsam dahiline aldı. Normalde kapsam dışıdır.

Ayrıca bir sigorta şirketi de ‘tahlillerini evde yaptırması gereken hastalara’ evde tahlil yaptırma imkanı sunuyor ve tahlillerin yüzde 50’si poliçeden karşılanıyor.

Tamamlayıcı dahil

Böylece özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına sahip sigortalıların; Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, corona virüs tedavisiyle sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderleri, istisnai olarak salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde jest uygulaması olarak karşılanacak. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, bu şirketleri yakında başka sigorta firmalarının da takip edeceğini söyledi.

Yeni hizmetler

✘AXA Sigorta, mobil uygulaması AXAFit’in içinde yer alan DoktorDerKi ile sigortalılarının hastaneye gitmeden merak ettiklerini doktorlara danışmasına imkân tanıyor. Ayrıca diyetisyen ve psikolojik danışma hizmetlerine bir ay boyunca ücretsiz erişim sağlıyor.

✘Aksigorta, corona virüs sürecinde acil tıbbi yardım hizmetlerini devreye aldı. Hastaneye gitmeden bilgi almak isteyen müşterisine, 444 27 27 numarasının aranması halinde doktorlar açıklamada bulunuyor.

✘NN Hayat ve Emeklilik, ‘Çünkü Başka Sen Yok’ blogunda corona virüs ile ilgili güncel verileri kullanıcılarına sunuyor.

Kimler var?

✘ Acıbadem

✘ Allianz

✘ Anadolu

✘ Mapfre

✘ Axa Sigorta

✘ Eureko

✘ Güneş

✘ Groupama

✘ Sompo

✘ Türk Nippon

✘ Doğa Sigorta

✘ Halk Sigorta





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