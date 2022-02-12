12 Şubat koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 86 bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 272 oldu. Bir günde toplam 448 bin 347 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 73 bin 526 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,77 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 940 bin 936 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım. dedi.

İHA



