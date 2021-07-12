Altın fiyatları 12 Temmuz sabahında da şaşırtmaya devam ediyor. Pandeminin başından bu yana düşüş görülen altın fiyatları son dönemlerin en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,37 oranındaki değer kaybının ardından 1. 801,77 dolar seviyelerine gerilerken, bu düşüş gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerine de yansıdı….

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın hafta sonunda yaşadığı ufak çaplı değer kaybına devam ediyor. Haftanın ilk gününe de düşüşle başlayan gram altının alış fiyatı 501,78 TL, satış fiyatı ise 501,90 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, özellikle düğün yasaklarının kalkmasının ardından yükselişe geçmesi beklenirken, uzun süredir aynı seviyelerde. 12 Temmuz Pazartesi sabahında 812,00 TL’den alınan çeyrek altın 828,00’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın sabah saatlerinde yüzde 0,42 oranında değer kaybederken alış fiyatı 1.624,00 TL, satış fiyatı ise 1.655,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 12 Temmuz Pazartesi sabahında yüzde 0,20 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 3.216,81 TL, satış fiyatı da 3.280,15 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Tüm altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, güne değer artışıyla başlayan tek altın türü cumhuriyet altını oldu. Yüzde 0,12 oranında yükselen cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.333,00 TL, satış fiyatı ise 3.383,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altındaki değer kaybı, yüzde 0,56’ya ulaşırken, alış fiyatı 274,82 TL, satış fiyatı ise 329,62 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 12 Temmuz Pazartesi sabahında yüzde 0,26 oranında değer kaybetti. 366,92 TL’den alınan 18 ayar altın 367,26 TL’den satılmaya başlandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?