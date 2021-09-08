Türkiye 12 yaş ve üstü çocukların aşılanması devam ediyor

12 yaş ve üstü çocukların aşılanması devam ediyor

Türkiye

12 yaş ve üstü çocukların aşılanması devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.

08 Eylül 2021, Çarşamba 23:36 Son Güncelleme:
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Kovid-19 aşılarında yaş sınırının, 12 ve üstündekilere çekilmesinin ardından isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, aşıların uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine velileriyle gelen 12 yaş ve üstündekiler ilk doz aşılarını yaptırıyor.

AA

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