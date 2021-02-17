12 yaşında evsiz kaldı, 2 yıl içinde milyoner oldu

ABD’li Branden Condy (25), bekar bir annenin oğluydu. Annesi işini kaybedince 12 yaşında evsiz kaldı. Kimi zaman tanıdıklarının evlerinde kaldılar fakat çoğu zaman başlarının üzerinde bir çatı yoktu. Branden 16 yaşında bulaşıkçılığa başladı. Sonra barmenlik yaptı. 21 yaşında zenginlerin yatlarını temizliyordu.

Reklam şirketi kurdu

Instagram’da bir reklam şirketi kurdu. Firmalarının ürünlerinin ücretsiz olarak ünlülere ulaştırılmasına aracılık etmeye başladı. Ünlüler ürünlerin reklamını yapıyor, firmalar satışları ve takipçi sayısını artırıyordu. Ayrıca firmaların sosyal medyada hedef kitlelerine ulaşmasına yardımcı oluyordu.

Sosyal medya sayesinde

Kısa sürede Branden’ın hayatı değişti. Ayda 25 bin dolar (174 bin lira) kazanan Branden 2 yıl içinde altında Lamborghini marka otomobili, üzerinde özel tasarım kıyafetleri olan, lüks evde yaşayan bir milyoner. Şimdiki hedefi ise zor günlerde kendisi için çabalayan annesine bir ev almak.