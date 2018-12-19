12 yaşındaki çocuğun ölümünde ’Mavi Balina’ şüphesi Bursa’nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B. odasında atletlerden yaptığı ip ile doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgli soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün ‘Mavi Balina´ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu