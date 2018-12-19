12 yaşındaki çocuğun ölümünde ’Mavi Balina’ şüphesi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B. odasında atletlerden yaptığı ip ile doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgli soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün ‘Mavi Balina´ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu
Bursa'da Gazi İlkokulu 7’nci sınıf öğrencisi Emirhan B.’den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.
DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU
Emirhan B.’yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğal gaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emirhan B.’nın yaşamını yitirdiği belirlenince, aile sinir krizi geçirdi.
Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
UZUN SÜRE BİLGİSAYAR OYNUYORDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.’nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın ’Mavi Balina´ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.