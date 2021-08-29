12 yaşındaki çocuk NFT satarak 2 ayda 400 bin dolar kazandı

Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor ve alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor.

Satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor.

Bu da değerlerinin hızla değişebileceği anlamına geliyor. Kripto para birimlerinin hükümet güvencesinde olmaması, hacker’ların bunları ele geçirmesi veya internet sitesi sahiplerinin ortadan kaybolması durumunda tüm servetinin yok olabileceği anlamına geliyor.

Benyamin bugüne kadar hiç banka hesabı olmadığını söylüyor.

“Bu yılın başlarında NFT’leri öğrendim”

CNBC televizyonunda “Make It” program ekibine mülakat veren Ahmed, “Bu yılın başlarında NFT’leri öğrendim ve çok etkilendim. Çünkü NFT’leri blockchain (blok zincir) üzerinden kolaylıkla transfer edebiliyor, el değiştirebiliyorsunuz.” diyor.

Ahmed kendi NFT koleksiyonunu hazırlamaya karar verdi. Yaz aylarının başında ilk NFT’leri tamamladı. “Minecraft Yee Haa” ismini verdiği ilk koleksiyonunda 40 renkli pikselize avatar yer alıyor.

Ahmed, projenin 300 dolara mâl olduğunu ve maliyeti esas olarak her bir NFT’yi blok zincirini doğrulamak için tahsil edilen ücretlerin teşkil ettiğini söylüyor.