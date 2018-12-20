Bursa'da dün akşam Gazi İlkokulu 7’nci sınıf öğrencisi Emirhan B.’den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.’yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.’nın yaşamını yitirdiği belirlenince aile sinir krizi geçirdi.

'BİLGİSAYAR YÜZÜNDEN SIK SIK AİLESİYLE TARTIŞIYORDU'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.’nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi.

Polis olayın 'Mavi Balina' oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Ailelerin korkulu rüyası olan "Blue Whale" yani "Mavi Balina" adlı oyunda, oyuncular 50 talimatı yerine getirmek zorunda ve bunlardan bazıları ölümcül olabiliyor.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. "Mavi Balina" adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.

'KURBANLAR BİYOLOJİK ATIKLAR'

Oyunun yaratıcısı 22 yaşındaki Philipp Budeikin, Rusya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak en az 15 intihar vakası ile ilişkilendirilen Budeikin'e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tartışma yarattı. Kasım 2016'da tutuklanan Philipp Budeikin, duruşmalardan birinde toplumda temizlik yaptığını söyleyerek kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.