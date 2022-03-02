Türkiye 12 yaşındaki Fidan ısınmak isterken akıma kapıldı!

12 yaşındaki Fidan ısınmak isterken akıma kapıldı!

Türkiye

12 yaşındaki Fidan ısınmak isterken akıma kapıldı!

Diyarbakır'da ısınmak için elektrikli soba kullanan 12 yaşındaki Fidan K. sobanın başında hareketsiz halde bulundu. İlk belirlemelere göre akıma kapıldığı belirlenen Fidan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02 Mart 2022, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne B.K., kızı Fidan K.'nin elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördü. B.K.'nin çığlıklarını duyan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan K., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fidan K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.



Yapılan ilk incelemede, Fidan K.’nin elektrikli sobadan kaynaklı akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA


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