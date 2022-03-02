İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşadığı mahallede esnaflık yapan 50 yaşındaki bir erkek tarafından defalarca taciz edildi. Yaşadıklarını kimseyle paylaşamayan çocuk, bir gün sınıfta panik atak geçirince, başından geçenleri rehber öğretmenine anlattı. Öğretmeni de olayı hemen adli makamlara bildirdi ve 2019'da yargı süreci başladı. Rehber öğretmenin anlattıkları ve çocuğun psikolog eşliğinde alınan ifadesi doğrultusunda, "Çocuğun anlattıklarına itibar edilebilir" diyen yerel mahkeme fail hakkında mahkumiyet verdi. Ancak istinafta karar değişti. İstinaf Mahkemesi'nde önceki gün görülen üçüncü celsede, çocuğun yaşadıklarını olayın üzerinden 2 sene geçtikten anlatması ve olayda tanık olmaması gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet kararı bozularak, fail hakkında beraat kararı verildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) uyarınca dosyaya atanan avukat Nisan Doğan ise karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Taciz, istismar, tecavüz gibi olaylarlar sadece fail ve mağdurun bir arada olduğu haller. Bu durumda nasıl tanık bulabiliriz? Psikologlar ve pedagoglar bu yüzden var. O çocuklar o yüzden önce uzmanlarla görüşüyor. Çocuk İzlenme Merkezleri ve Adli Görüşme odaları bu yüzden var. Evet Ceza yargılaması maddi gerçeğe ulaşmak için yapılır. Bu süreçte de toplanabilen bütün deliller toplanır. Ancak bu olaylar doğası gereği tanıksız bir olay olduğu için, burada uygulamada büyük bir sıkıntı çıkıyor. Bu noktada pedagog ve psikologların dediklerine itibar edilmesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar bunun eğitimini alıyorlar.

Dolasıyla bir çocuğun yalan söyleyip, söylemediğini ya da ailesi veya bir başkasının yönlendirmesi sonucu bunu yapıp yapmadıklarını anlayabiliyorlar. Bir de bu dosya özelinde, 'Neden olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra anlatıldı' deniliyor. Bu olayları anında anlatmak o kadar kolay olmuyor. Çocuk belli bir yaşta yaşadıklarının taciz olduğunu hemen anlamayabilir. Dolasıyla mağdurlardan yaşadıklarını hemen anlatmasını nasıl beklerler? Bunu anlamış değilim. Küçük bir kız çocuğu tacize uğruyor, yaşadığı travmatik olayın boyutunu hiçbirimiz bilmezken, olayı 2 yıl sonra anlattı diye, 'Neden 2 yıl sonra' diye bir soru soruluyor. 'Olay üzerinden zaman geçti' beyanıyla gördüğüm kaçıncı tacizci beraatı, o kadar fazla ki artık sayamıyorum."

BENZER OLAY VE KARARLAR

Avukatın dosyaya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından benzer süreçleri yaşayan mağdurlar şunları yazdı:

Ben de lise son son sınıfta 6 ay boyunca özel ders hocam tarafından taciz edildim. 3 yıl sonra şikâyet ettim. Şikâyet ettiğimde aynı olayı yaşayan 3 tanığım da vardı. Ancak hâkime hanım bana, ‘Bir dahakine vaktinde şikâyet edersin’ diyerek o tacizciye beraat verdi. Dosya İstinafta.

Ben 11 yaşında yaşadığım tacizi hâlâ psikoloğum dışında kimseye anlatamadım ve şu an 35 yaşındayım.

Ben 10 yaşındaydım. Ansksiyete kriziyle yaşadıklarımı 17 yaşında anlatabildim. Şikâyetçi olmak için gittiğimiz karakolda polisler, ‘Üstünden zaman geçmiş, sen unut gitsin’ dedi.

Ben 11 yaşında tecavüze uğradım. Şimdi 20 yaşındayım ve çok geç oldu diye şikâyet edemiyorum. ‘Bir şey çıkmaz’ diyorlar. Ama 11 yaşında tecavüzün anlamını bile bilmiyordum.

7 ve 15 yaşında ayrı ileri boyutta tacize uğradım. Yaşadığımı 17 yaşında psikaytriye gittiğimde anlatamadım. O zaman da bana ‘Zaman aşımına uğramıştır’ dedi. Şimdi 21 yaşındayım, yaşadığım travma hayatımı etkiliyor.

Çiğdem Yılmaz / Milliyet





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