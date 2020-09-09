Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergâhında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban (58), jandarma ve savcılıkta kabul ettiği telefon kayıtlarını mahkemede inkâr etti. Şağban, kızın ailesinin kendisinden para istediğini öne sürdü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin gündemine oturan cinsel istismarcı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban’la ilgili soruşturmayı geçen hafta tamamladı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Eyüp Fatih Şağban hakkında 1 ay 15 güne kadar hapis istenen iddianamenin detaylarında dikkat çeken bilgiler yer aldı. İddianamede şu detaylar yer aldı:

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi E.A. 28 Ağustos’ta Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. “Bir şikâyette bulunacağım” diye yaşananları anlatan E.A., “Eyüp Fatih Şağban’ı ‘Uşşaki Dergâhı’ adlı yerin lideri olarak tanırım. Bu şahsın sohbetlerine katıldım. Ailemle birlikte Akyazı’daki evlerinde 5 ay kadar misafir kaldık. Eşim bu binada tadilat işi yapmıştı. İstanbul’a döndükten bir ay kadar sonra kızım, şüpheli ile arasında geçen olayları anlattı. 27 Ağustos’ta Şağban’ı telefonla aradım. Kızımın anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Bunun üzerine benden bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden gerekirse özür dileyebileceğini, cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi. Ben de şikâyetçi oldum” dedi.

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