Türkiye 12 yaşındaki Muhammed Ecir 12. kattan düşerek can verdi

12 yaşındaki Muhammed Ecir 12. kattan düşerek can verdi

Türkiye

12 yaşındaki Muhammed Ecir 12. kattan düşerek can verdi

Kayseri'de, 12 yaşındaki Muhammed Ecir Avcı 13 katlı apartmanın 11'inci katında oturan komşularının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

08 Ekim 2021, Cuma 12:48 Son Güncelleme:
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Olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Lale Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır okula gitmeyen 7’nci sınıf öğrencisi Muhammed Ecir Avcı, sabah 1'inci kattaki evlerinden çıkıp, 11'inci katta oturan komşularının dairesine gitti.

Muhammed Ecir, bir süre sonra bilinmeyen nedenle oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Avcı, sağlık görevlilerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Ecir Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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