12 yıl sonra yeniden podyumda

1999'da mankenliği bırakan Emine Ün, tam 12 yıl sonra bir kez daha Ketenci için podyuma çıkarken, performansıyla alkış aldı.

Metrocity Alışveriş Merkezi’nin İstanbul Shopping Fest kapsamında gerçekleştirdiği iki günlük defileler zinciri sıra dışı modacı Muammer Ketenci’nin ‘Haremi Hümayun’ adını taşıyan Haute Couture ve takı defilesi ile sona erdi.

Koreografisini Banu Noyan’ın gerçekleştirdiği defilede aralarında Şenay Akay, Didem Taslan ve Simge Tertemiz’in de yer aldığı ünlü modeller yer aldı. Finalde ise 1999 yılından bu yana defileye çıkmayan Emine Ün podyuma çıktı.

Kreasyonuyla ilgi odağı olan Muammer Ketenci, “Dört ay sonra tesettür çalışmaya başlayacağım. Piyasadaki tesettür firmalarının kadınlarımıza hitap etmediğini, onları son derece zevksiz bir şekilde giyinmeye zorladığını fark ettim. Tesettüre zarafet getireceğim”diye konuştu.