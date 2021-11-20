120 milyon liranın hayali bile güzel

Milli Piyango'nun 120 milyon liralık büyük ikramiyesi şimdiden heyecanı zirveye taşıdı. Bir şanslı kişiye 120 milyon liranın yanı sıra toplamda oyunseverlere 670 milyon 760 bin lira ikramiye dağıtılacak. Peki herkesin hayalini süsleyen 120 milyon lira ile neler yapılabilir?

120 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran bir talihli ayda 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise yaklaşık 53 bin lira.

Bugünkü kurlara göre 10 milyon 500 bin dolar veya 9 milyon 500 bin euro alınabilir

220 bin adet gram altın, 120 bin adet çeyrek altın, 30 bin adet Cumhuriyet altını alınabilir.

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

Bodrum'da denize yakın müstakil 12 ev alınabilir.

İstanbul Halkalı'da toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir.

Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 370 adet bitcoin alabilir.