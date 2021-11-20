120 milyon TL için nefesler tutuldu!

Talih Kuşu'nun büyük ikramiyesi bu yıl 120 milyon lira. 31 Aralık'taki özel çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye ise 670 milyon 760 bin lira.

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BÜYÜK İKRAMİYE 120 KATINA ÇIKTI

2000 yılından bu yana büyük ikramiye 1 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktı.

İŞTE 670 MİLYON 760 BİN TL'LİK İKRAMİYE DAĞITIM TABLOSU







