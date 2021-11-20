120 milyon TL için nefesler tutuldu!
Yeni yılda yeni umutlar... Yılbaşı için geri sayım başladı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi biletleri satışta
20 Kasım 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Talih Kuşu'nun büyük ikramiyesi bu yıl 120 milyon lira. 31 Aralık'taki özel çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye ise 670 milyon 760 bin lira.
UMUDA BİR ŞANS TANIYIN
Her yıl başının geleneksel heyecanı Milli Piyango'da bir biletle hayallerinizin kapısını aralayabilirsiniz. Şansınız bol olsun.
BÜYÜK İKRAMİYE 120 KATINA ÇIKTI
2000 yılından bu yana büyük ikramiye 1 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktı.
İŞTE 670 MİLYON 760 BİN TL'LİK İKRAMİYE DAĞITIM TABLOSU