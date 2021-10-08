Ekonomi 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak! Bakan Bilgin açıkladı

125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak! Bakan Bilgin açıkladı

Ekonomi

125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak! Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

08 Ekim 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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