12.5 yıl primle emekli olmak mümkün

Hem yaş şartı yükseldi hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı. Ancak bazı durumlarda yaştan dolayı erken emeklilik imkanı var. Nasıl mı? Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi kilit öneme sahip. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk defa işe giren erkekler, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 günle (12.5 yıl) ile emekli olabiliyor.

Ödemeyen bekleyecek

12.5 yılla emeklilik, 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Yani genelde 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar için geçerli olan erken emeklilik hakkı, bu tarihten sonra işe başlayanları da kapsıyor.

Kadınlar daha erken

9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. Özetlersek, erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emeklilikleri olabiliyor.

Yeni başlayanlar için süre uzuyor

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Kısmi emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008’den sonra 5400 güne yükseliyor. Burada 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi gerekiyor.

Bağkurlu'da durum ne?

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağkur girişi bulunanlar yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkekler de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı. 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihinden önce Bağkur girişi bulunan kadınlar 5400 gün 60 yaşı erkekler de 5400 gün 62 yaşı tamamlamalı. Ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları şart. 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadın ve erkekler için emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.







