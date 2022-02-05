125 yıllık geleneği sürdürüyor – Teksas’tan Türkiye’ye bir et hikayesi
Tütsüleme geçmiş zamandan günümüze kadar bilinen ve sıkça tercih edilen en eski gıda koruma tekniği. Biz de bu videoda Tok BBQ’nun kurucu ortağı Şef Oğuz Arda ile 12 saat tütsülenmiş etlerinin sırrını konuştuk. Bilişim sektöründeki kariyerini noktalayıp, Mutfak Sanatları Akademisi'nden eğitim alarak kendine farklı bir yol çizen Arda’nın hayat hikayesini ve tütsülenmiş et metodunu sizler için anlattı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 10:35 Son Güncelleme:
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