1259 lira çocuk yardımı! Kimler faydalanabilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti de bunlardan birisi. SED kapsamında her ay ailelerin hesaplarına düzenli ödeme yatırıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocukları için ortalama 1.259 lira destek verildiğini belirtti.

NASIL BAŞVURULUR?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay toplam 170 milyon 596 bin lira yardım yapılacağını belirten Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim’e kadar tamamlanacağını söyledi. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler, bu yardımdan faydalanabiliyor. Aileler, çocuklarının nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, sosyal hizmetler merkezleri veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru yapıldıktan sonra aile konuyla ilgili sosyolog ve psikologlardan oluşan uzman ekiple görüşüyor. Bu ekip ailenin evine gidiyor, geliri olup olmadığına, çocuğun öğrenci belgesine, okuluna bakıyor. Çeşitli araştırma ve değerlendirmenin sonucunda yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlar telefonla aranıyor. Banka hesap numarası isteniyor. Yardım, her ay ailenin hesabına yatırılıyor