127 milyon liraya neler alınabilir?
Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 127 milyon lirayı aştı. Peki 127 milyon lira ile neler alınabilir? İşte detaylar...
05 Şubat 2022, Cumartesi 15:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Herkesin hayalini süsleyen 127 milyon lira ile neler yapılabilir? İşte kısa bir özeti...
ALTIN:
- 160 bin adet gram altın
- 88 bin adet çeyrek altın
- 22 bin 100 adet Cumhuriyet altını
EMLAK
- İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
- Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir
- İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.
ARSA
- Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir
BANKA
- 127 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 640 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 55 bin lira.
DÖVİZ
- 9.4 milyon dolar
- 8.4 milyon euro
KRİPTO PARA
- Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 240 adet Bitcoin alabilir
BUNLARI DA OKUYUN