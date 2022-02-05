Şans Postası 127 milyon liraya neler alınabilir?

127 milyon liraya neler alınabilir?

Şans Postası

127 milyon liraya neler alınabilir?

Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 127 milyon lirayı aştı. Peki 127 milyon lira ile neler alınabilir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022, Cumartesi 15:53 Son Güncelleme:
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Herkesin hayalini süsleyen 127 milyon lira ile neler yapılabilir? İşte kısa bir özeti...

ALTIN:

  • 160 bin adet gram altın
  • 88 bin adet çeyrek altın
  • 22 bin 100 adet Cumhuriyet altını

EMLAK

  • İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
  • Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir
  • İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

ARSA

  • Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

BANKA

  • 127 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 640 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 55 bin lira.

DÖVİZ

  • 9.4 milyon dolar
  • 8.4 milyon euro

KRİPTO PARA

  • Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 240 adet Bitcoin alabilir


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