127 milyon liraya neler alınabilir?

Herkesin hayalini süsleyen 127 milyon lira ile neler yapılabilir? İşte kısa bir özeti...

ALTIN:

160 bin adet gram altın

88 bin adet çeyrek altın

22 bin 100 adet Cumhuriyet altını

EMLAK

İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

ARSA

Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

BANKA

127 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 640 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 55 bin lira.

DÖVİZ

9.4 milyon dolar

8.4 milyon euro

KRİPTO PARA

Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 240 adet Bitcoin alabilir



