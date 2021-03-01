Türkiye 12'nci kattan düşen çocuğu kurye kurtardı

12'nci kattan düşen çocuğu kurye kurtardı

Türkiye

12'nci kattan düşen çocuğu kurye kurtardı

Vietnam'da 12'inci kattan aşağı düşen 3 yaşındaki kızı o sırada teslimat için müşterisini bekleyen kurye kurtardı. mucize kurtuluş anları kameraya yansıdı.

01 Mart 2021, Pazartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Vietnam’ın başkenti Hanoi’nin Thanh Xuan bölgesinde mucize kurtuluş kameraya yansıdı.3 yaşındaki kız çocuğu çok katlı bir binanın 12’nci katında balkon demirlerine tutunarak kendini binanın dış cephesindeki çıkıntıya sarkıttı. Küçük kızı gören çevre sakinleri bağırarak yardım istedi. O sırada teslimat yapmak için bir müşterisini bekleyen 31 yaşındaki kurye Nguyen Ngoc Manh yardım çığlıkları üzerine olay yerine hareket etti.

Balkon demirlerinden binanın dış cephesine sarkan küçük kız birkaç saniye sonra aşağıya düştü. O anlar kameraya yansıdı. Manh’ın küçük kızı yere düşmeden yakaladığı ancak kuryenin küçük kızı yakalamasıyla birlikte ikili zemine yığıldı. Küçük kız çocuğu ve Manh’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



3 yaşındaki çocuğun kol ve bacaklarında kırıklar meydana geldiği ifade edilirken, çocuğun hayatını kurtaran kuryenin ise hafif yaralandığı belirtildi.

DHA


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