12’nci sınıf öğrencilerine tam eğitim bursu
Kadir Has Üniversitesi, kısıtlı ekonomik şartlara sahip lise öğrencileri için ‘Beyaz Güvercinler Burs Programı' başlattı.
03 Mart 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Program başarılı lise 12’nci sınıf öğrencilerini hedefliyor. Burs için başvurular, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Üniversitenin web sayfası üzerinden başvurusunu tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir elemeden geçiyor. Programa 50 öğrenci kabul edilecek. Kadir Has Üniversitesi’nde burslu eğitim görme şansından yararlanacak olan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretinden muafiyetin yanı sıra barınma bursu, kitap giderleri ve harçlık desteği de alacak.
BUNLARI DA OKUYUN