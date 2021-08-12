BİM’de bu hafta Dijitsu Ultra HD Smart televizyon 4999 TL, Saç kurutma makinesi 79,90 TL, Dolap içi organizer çeşitleri 32,50 TL’den satışa çıkıyor. Okulların açılmasına yakın pek çok öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri de bu haftaki BİM kataloğunda yeri aldı. İşte, 13 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…

13 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Dijitsu Ultra HD Smart televizyon 4999 TL,

Dijitsu full HD uydu alıcılı televizyon 1899 TL,

20 jant çift amortisörlü bisiklet 699 TL,

Otomatik açılır oyun çadırı 299 TL,

Işıklı Scooter 159 TL,

Buhar kazanlı ütü 299 TL,

Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 399 TL,

Masa tenisi seti 89,90 TL,

Haşere öldürücü 59,90 TL,

Saç kurutma makinesi 79,90 TL,

Pws kulaklık 99,90 TL,

Oyuncak kamyon çeşitleri 29,90 TL,

Oyuncak inşaat araçları 19,90 TL,

Mutlu bebek 12,90 TL,

Karma hikaye kitapları 3,95 TL,

Üç boyutlu masal kitapları 9,90 TL,

Deyim Ben de Haydi anlat kartları 9,90 TL,

Ahşap bloklar 34,90 TL,

Oyuncak çöp arabası 39,90 TL

13 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Közde pişirme teknolojide Türk kahvesi makinesi 269 TL,

Fakir 4 bıçaklı rendeli blender seti 299 TL,

Işıklı Keçeli 119 TL,

Paşabahçe 2'li yağlık sirkelik 9,90 TL,

Borcam Kapaklı tencere 25,90 TL,

Yaldızlı şık fincan seti 129 TL,

Kek kalıbı çeşitleri 19,90 TL,

Slim kavanoz 15,90 TL,

Küçük kavanoz 13,90 TL,

Büyük kavanoz 17,90 TL,

Kaşıklık havluluk 19,90 TL,

Dolap içi organizer çeşitleri 32,50 TL,

Mini bulaşıklık 19,90 TL,

Yatay peçetelik 17,90 TL,

Dekorlu meşrubat bardağı 8,90 TL,

2'li oval tabak 24,90 TL,

Altılı kalp gravürlü cam kase 16,90 TL,

Tek beyaz plastik ürünler 4,95 TL.

13 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA