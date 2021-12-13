13 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, TRT1 ve diğer kanallarda bugün neler var?
13 Aralık 2021 TV yayın akışı hem gün içinde hem de akşam saatlerinde televizyon izlemek isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8 ve Fox TV’de bugün birçok dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra yarışma ve eğlence programları da yer alacak. İşte, Kanal D, ATV, TRT1 ve diğer kanalların 13 Aralık 2021 yayın akışı…
13 Aralık 2021, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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13 Aralık 2021 akşamı Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 izleyicinin karşısına çıkarken, aynı saatlerde ATV’nin sevilen dizisi Kalp Yarası’nın yeni bölümü yayınlanacak. TV 8 ekranlarında ise dün akşam yaşanan eleme gecesinin ardından yeni takım kaptanları seçilecek. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8 ve Fox TV 13 Aralık 2021 yayın akışının ayrıntıları…
13 ARALIK 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Eyvah Karım
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:45 Şampiyon
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 00:15 Yerli Dizi
- 03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
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