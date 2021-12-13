13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama sayfası
13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi, hak sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her ay ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşların hesaplarına 1,658 TL evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Peki,13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…
13 Aralık 2021, Pazartesi 12:15 Son Güncelleme:
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13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesinin açıklanmasının ardından hak sahibi vatandaşlar e-devlet üzerinden ve SMS yolu ile sorgulama yapabilecek. Böylelikle Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını da evlerinden çıkmadan öğrenebilecekler. İşte, Evde bakım maaşı sorgulama sayfası ve 13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesine ilişkin detaylar…
13 ARALIK EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
13 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arasında açıklanıyor. Bu nedenle büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe çarşamba gününe kadar evde bakım parası yatan iller listesinin açıklanması beklenmiyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.