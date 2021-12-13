13 Aralık gram altın, yarım altın tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları: Çeyrek altın kaç TL?
Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türlerinin alış satış fiyatları 13 Aralık Pazartesi sabahında yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Cuma günü yaşanan dalgalanmanın ardından gram altın fiyatı 800 TL seviyesine çıkmış ancak kısa süreli yaşanan bu değer artışının ardından yeniden 790’lı rakamlara inmişti. Peki, çeyrek altın kaç TL? 13 Aralık gram altın, yarım altın tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…
13 Aralık 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Çeyrek altının fiyatı 13 Aralık Pazartesi sabahına yüzde 0,94 oranında bir yükselişle başlarken, gram altının yüzde 0,19 oranında değer kaybettiği görülüyor. Altın fiyatlarında bu hafta oldukça önemli, zira Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Faiz kararının ardından altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceği yönünde görüşler mevcut…
13 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 793,99 TL
- Gram altın satış fiyatı: 794,25 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.263,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.292,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.528,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.592,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.104,47 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.203,87 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.289,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.369,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 716,22 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 743,92 TL
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