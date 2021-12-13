13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 536 testte 18 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 544 bin 501, 2'nci dozda 50 milyon 961 bin 533 ve 3'üncü dozda 12 milyon 684 bin 219 olmak üzere toplam 121 milyon 804 bin 33 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA: EKSİK AŞILARINIZI TAMAMLAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fark nedir? Kovid- 19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil, neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor, neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor, neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi.

ANKARA (DHA)



