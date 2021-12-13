Gelinim Mutfakta 13 Aralık Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 13 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 13 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 ARALIK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

13 Aralık Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Damla: 19

Aslıhan:18

Yeşim: 13

Miyase: