Türkiye 13 aylık bebek corona virüsü yendi

13 aylık bebek corona virüsü yendi

Türkiye

13 aylık bebek corona virüsü yendi

Bursa'da corona virüse yakalanan 13 aylık bebek hastalığı yendi.

10 Nisan 2020, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin corona virüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Corona virüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de corona virüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi.

Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.


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