Türkiye 13 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

13 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

Türkiye

13 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 13 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

13 Ekim 2021, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA UYARDI

31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız.


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