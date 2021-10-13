13 Ekim altın fiyatları! Çeyrek altın kaç lira oldu?

Küresel çapta petrol ve doğal gaz fiyatındaki artışlar ve enflasyon endişeleriyle birlikte altın cazibesini artırmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa başta olmak üzere küresel çapta yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları sebebiyle enerji krizine yönelik endişeler giderek artıyor.

Öte yandan bugün ABD’den gelecek olan eylül ayı tüketici fiyat endeksi ise dolar ve altın fiyatlarında rotayı belirleyecek. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programındaki gidişata yön verecek olan kritik enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda para politikasına yönelik beklentiler şekillenecek.

Enflasyon beklentilerden iyi gelirse bu durumda Fed varlık alım programında erken bir tarihte azaltıma gidebilir. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedeflemesi konusunda oldukça tedbirli bir tutum sergiliyor. İstihdam ve enflasyonda gelişecek olan belirgin bir iyileşme, ABD ekonomisine yönelik toparlanma beklentilerini artıracak ve Fed’in politika adımlarına yön verecek. Bunun tersi bir durumda ise Fed, hamle yapma konusunda erken davranmayabilir. Geçtiğimiz güne 1753 dolardan başlayan ons altın, primli bir seyir izleyerek 1759 dolardan kapandı. Ons altında dün en yüksek 1770 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 1760 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.19 oranında yükselişle 1762 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1759 dolar, en yüksek ise 1763 dolar seviyeleri görüldü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 828 liradan alınırken 844 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 13 Ekim Çarşamba günü 511,09 lira seviyelerinde yer alıyor. Kurdaki değişimlerin devam etmesi halinde altının gramı da 515 lirayı zorlaması bekleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran Cumhuriyet Altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin 308 liradan alınırken 3 bin 361 liradan da satışa sunuluyor.



