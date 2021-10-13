Magazin 13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 13 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 13 Ekim Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 13 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

13 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ile kayınvalideler yer değiştirdi. Gelinlerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Beyhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Beyhan: 21

Filiz: 16

Nuray: 13

Arzu: 9

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