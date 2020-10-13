Türkiye 13 Ekim corona virüs tablosu

13 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

13 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.

13 Ekim 2020, Salı 19:08 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz." dedi.

AA


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