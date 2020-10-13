13 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz." dedi.

AA







