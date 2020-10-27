13 gol yiyen Venlo kalecisi: Aynalara bakamıyorum
VVV-Venlo geçen hafta sonu oynanan Ajax maçında tam 13 gol yiyerek Hollanda rekoru kırmıştı. 13-0 biten maçın ardından Venlo'nun kalecisi Delano van Crooij yürek burkan açıklamalar yaptı.
27 Ekim 2020, Salı 11:55 Son Güncelleme:
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Venlo'nun 13 gol yiyen kalecisi van Crooij, "Kabul edilemez bir durum. Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler. Aynaya bakmak istemiyorum ancak bu maça takılıp kalamayız. Bir köşede oturup, ağlamak istedim" açıklamasını yaptı.
Ajax karşılaşmasında 10 tane kritik kurtarışa imza atan 29 yaşındaki kaleci, diğer 13 gole ise engel olamamıştı.
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