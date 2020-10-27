Futbol 13 gol yiyen Venlo kalecisi: Aynalara bakamıyorum

13 gol yiyen Venlo kalecisi: Aynalara bakamıyorum

Futbol

13 gol yiyen Venlo kalecisi: Aynalara bakamıyorum

VVV-Venlo geçen hafta sonu oynanan Ajax maçında tam 13 gol yiyerek Hollanda rekoru kırmıştı. 13-0 biten maçın ardından Venlo'nun kalecisi Delano van Crooij yürek burkan açıklamalar yaptı.

27 Ekim 2020, Salı 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Venlo'nun 13 gol yiyen kalecisi van Crooij, "Kabul edilemez bir durum. Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler. Aynaya bakmak istemiyorum ancak bu maça takılıp kalamayız. Bir köşede oturup, ağlamak istedim" açıklamasını yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ajax karşılaşmasında 10 tane kritik kurtarışa imza atan 29 yaşındaki kaleci, diğer 13 gole ise engel olamamıştı.

İlgili Haberler
Ajax, Venlo'yu biraz ezdi: 23'ü isabetli 45 şut, 13 gol


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da kol kırıldı yen içinde kaldı: Yaralar sarılıyor