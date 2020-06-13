13 Haziran corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 92 testten 1459’u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 792 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87’ye yükseldi.
13 Haziran 2020, Cumartesi 20:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. " ifadesini kullandı.
Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.
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