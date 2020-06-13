13 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. " ifadesini kullandı.

Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.