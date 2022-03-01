Türkiye 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı!

13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı!

Türkiye

13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütün yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Merkezli 13 ilde 41 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

01 Mart 2022, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil sorumluları ile iletişim sağladıkları tespit edilen; (1) yarbay, 1 yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 11 Astsubay ve 4 askeri öğrenci olmak üzere 20, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen, örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan, 15’i hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emri ile aranan ve Ankara’da oldukları tespit edilen 21 olmak üzere toplam 41 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 01.03.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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