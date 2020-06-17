13 ilimizde antikor testleri yapılacak! İşte o iller

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulamasının 13 kentte başlayacağını açıkladı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı.

- Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı.

- Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor.

- Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak.

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