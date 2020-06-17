Türkiye 13 ilimizde antikor testleri yapılacak! İşte o iller

13 ilimizde antikor testleri yapılacak! İşte o iller

Türkiye

13 ilimizde antikor testleri yapılacak! İşte o iller

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüsle mücadele kapsamında 13 ilimizde antikor testlerine başlanacağını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak.

17 Haziran 2020, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulamasının 13 kentte başlayacağını açıkladı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı.

- Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı.

- Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor.

- Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak.

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