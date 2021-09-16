13 korku filmini izleyene para ödülü var!

NTV'de yer alan habere göre, FinanceBuzz adlı finans şirketi, kendi belirledikleri 13 filmi izlemesi için bir kişiyi işe alacağını duyurdu. Şirket filmleri izleyen kişinin kalp atış hızının ölçüleceğini belirtti. Şirket açıklamasında “Yaklaşan ürkütücü sezonun şerefine, şirket olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz" dedi. Şirket işe alacağı kişiye aynı zamanda 50 dolarlık bir hediye kartı verecek ve kalp atış hızını ölçen teknoloji aleti gönderecek.

26 Eylül’e kadar son bulacak Korku Filmi Nabız Analisti iş başvurusunun kazananı, 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında şu filmleri izlemesi gerekiyor:

Saw

Amityville Horror

A Quiet Place

A Quiet Place Part 2

Candyman

Insidious

The Blair Witch Project

Sinister

Get Out

The Purge

Halloween (2018)

Paranormal Activity

Annabelle







