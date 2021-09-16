Kültür & Sanat 13 korku filmini izleyene para ödülü var!

13 korku filmini izleyene para ödülü var!

Kültür & Sanat

13 korku filmini izleyene para ödülü var!

Bir şirket, kendilerinin belirlediği 13 korku filmini izleyebilen bir kişiye 1300 dolar ödül vereceklerini açıkladı. Şirketin böyle bir organizasyon düzenleme amacı ise filmlerin bütçelerine göre daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını belirlemek.

16 Eylül 2021, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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NTV'de yer alan habere göre, FinanceBuzz adlı finans şirketi, kendi belirledikleri 13 filmi izlemesi için bir kişiyi işe alacağını duyurdu. Şirket filmleri izleyen kişinin kalp atış hızının ölçüleceğini belirtti. Şirket açıklamasında “Yaklaşan ürkütücü sezonun şerefine, şirket olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz" dedi. Şirket işe alacağı kişiye aynı zamanda 50 dolarlık bir hediye kartı verecek ve kalp atış hızını ölçen teknoloji aleti gönderecek.

26 Eylül’e kadar son bulacak Korku Filmi Nabız Analisti iş başvurusunun kazananı, 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında şu filmleri izlemesi gerekiyor:

  • Saw
  • Amityville Horror
  • A Quiet Place
  • A Quiet Place Part 2
  • Candyman
  • Insidious
  • The Blair Witch Project
  • Sinister
  • Get Out
  • The Purge
  • Halloween (2018)
  • Paranormal Activity
  • Annabelle


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