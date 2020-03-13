13 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Ekip kapıcının peşinde

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Ekip, kapıcının, şantaj amacıyla dairelere kamera yerleştirdiğini öğrenir. Mesut ve Hüsnü, kapıcının peşine düşer. Enginler, konuşturmak için Alper’i kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip yer altı karakolunu basar. Engin, Nadya’nın ajan olduğunu anlar. ■ KANAL D / 20.00

Reyyan yıkılıyor

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Hazar’ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan yıkılır. Şükran, Reyyan’ın yardımına koşar. Hazar ve Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için birlikte hareket eder ama bu hiç kolay olmayacaktır. Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren’i Şadoğlu konağından götürür. ■ ATV/ 20.00

Siyasi gelişmeler

‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular ele alınacak. Programa; İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, hukukçu Derya Yanık, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Hasan Öztürk, Mustafa İlker Yücel ve Aytunç Erkin konuk olacak. ■ CNN TÜRK 20.45

Gülmek isteyenlere

‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hayatını yalnızca beş kelime ile sürdüren İsmail, görgüsüz ve zengin kardeşler Naime ile Şevket, ‘Yaralı Show’a katılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Kazım, Burcu’ya yazdığı şiirlerle açılmak isteyen Bilal ve Özge ile Çetin’in tiyatro kursundaki ilk günleri izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV/20.00

Kanal D yayın akışı

05.45: Akasya Durağı

07.30: Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00: Neler Oluyor Hayatta?

11.00: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12.30: Gelinim Mutfakta

16.15: Arka Sokaklar

19.00: Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar

00.15: Hekimoğlu

02.45: Gelinim Mutfakta

STAR TV yayın akışı

07.00: Mesut Yar ile Bugün

09.30: Sevdim Seni Bir Kere

10.45: Kiralık Aşk

13.30: Gerçeğin Peşinde

16.30: En Güzel Bölüm

16.45: Sevdim Seni Bir Kere

18.30: Ana Haber

20.00: Yerli Dizi: Babil

00.15: Sinema: Acil Arama

02.10: Sinema: Acil Arama

04.00: Kiralık Aşk

ATV yayın akışı

07.00: Kahvaltı Haberleri

08.30: Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00: Gün Ortası

14.00: Yerli Dizi: Beni Bırakma

16.20: Esra Erol’da

19.00: Ana Haber

20.00: Yerli Dizi: Hercai

00.20: Haber: Son Durak

01.20: Esra Erol’da

04.20: Kara Ekmek

CNN TÜRK yayın akışı

06.00: Güne Merhaba

07.50: Afiş

08.00: Güne Merhaba

08.45: A’dan Z’ye

13.00: Gündem 13

14.00: Bugün

15.35: Her Şeyden Önce

16.00: Günlük

18.00: Haber

19.00: Ana Haber

20.45: Akıl Çemberi

01.00: Gece Haberleri

SHOW TV yayın akışı

06.00: Kuaförüm Sensin

08.00: Kendine İyi Bak

09.30: Zahide Yetiş ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’la

12.30: Kuaförüm Sensin

16.00: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

18.45: Ana Haber

20.00: Güldür Güldür Show

23.30: Sinema: Her Şey Mümkün

01.45: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

FOX yayın akışı

07.15: Çalar Saat

10.00: Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15: Yasak Elma

14.00: Temizlik Benim İşim

16.15: Zuhal Topal’la Sofrada

19.00: Ana Haber

20.00: Yarışma: Yaparsın Aşkım

00.15: Yerli Dizi: Zümrüdüanka

02.30: Temizlik Benim İşim

TV8 yayın akışı

07.00: 8’de Sağlık

08.00: Gel Konuşalım

10.45: Survivor Panorama

13.00: Doya Doya Moda

16.00: Seda Sayan ile Yemekteyiz

20.00: Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01.30: Doya Doya Moda

03.30: Seda Sayan ile Yemekteyiz



