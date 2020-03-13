13 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
13 Mart 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 13 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
13 Mart 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Ekip kapıcının peşinde
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Ekip, kapıcının, şantaj amacıyla dairelere kamera yerleştirdiğini öğrenir. Mesut ve Hüsnü, kapıcının peşine düşer. Enginler, konuşturmak için Alper’i kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip yer altı karakolunu basar. Engin, Nadya’nın ajan olduğunu anlar. ■ KANAL D / 20.00
Reyyan yıkılıyor
Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Hazar’ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan yıkılır. Şükran, Reyyan’ın yardımına koşar. Hazar ve Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için birlikte hareket eder ama bu hiç kolay olmayacaktır. Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren’i Şadoğlu konağından götürür. ■ ATV/ 20.00
Siyasi gelişmeler
‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular ele alınacak. Programa; İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, hukukçu Derya Yanık, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Hasan Öztürk, Mustafa İlker Yücel ve Aytunç Erkin konuk olacak. ■ CNN TÜRK 20.45
Gülmek isteyenlere
‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hayatını yalnızca beş kelime ile sürdüren İsmail, görgüsüz ve zengin kardeşler Naime ile Şevket, ‘Yaralı Show’a katılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Kazım, Burcu’ya yazdığı şiirlerle açılmak isteyen Bilal ve Özge ile Çetin’in tiyatro kursundaki ilk günleri izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV/20.00
Kanal D yayın akışı
05.45: Akasya Durağı
07.30: Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00: Neler Oluyor Hayatta?
11.00: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12.30: Gelinim Mutfakta
16.15: Arka Sokaklar
19.00: Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar
00.15: Hekimoğlu
02.45: Gelinim Mutfakta
STAR TV yayın akışı
07.00: Mesut Yar ile Bugün
09.30: Sevdim Seni Bir Kere
10.45: Kiralık Aşk
13.30: Gerçeğin Peşinde
16.30: En Güzel Bölüm
16.45: Sevdim Seni Bir Kere
18.30: Ana Haber
20.00: Yerli Dizi: Babil
00.15: Sinema: Acil Arama
02.10: Sinema: Acil Arama
04.00: Kiralık Aşk
ATV yayın akışı
07.00: Kahvaltı Haberleri
08.30: Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00: Gün Ortası
14.00: Yerli Dizi: Beni Bırakma
16.20: Esra Erol’da
19.00: Ana Haber
20.00: Yerli Dizi: Hercai
00.20: Haber: Son Durak
01.20: Esra Erol’da
04.20: Kara Ekmek
CNN TÜRK yayın akışı
06.00: Güne Merhaba
07.50: Afiş
08.00: Güne Merhaba
08.45: A’dan Z’ye
13.00: Gündem 13
14.00: Bugün
15.35: Her Şeyden Önce
16.00: Günlük
18.00: Haber
19.00: Ana Haber
20.45: Akıl Çemberi
01.00: Gece Haberleri
SHOW TV yayın akışı
06.00: Kuaförüm Sensin
08.00: Kendine İyi Bak
09.30: Zahide Yetiş ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’la
12.30: Kuaförüm Sensin
16.00: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
18.45: Ana Haber
20.00: Güldür Güldür Show
23.30: Sinema: Her Şey Mümkün
01.45: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
FOX yayın akışı
07.15: Çalar Saat
10.00: Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15: Yasak Elma
14.00: Temizlik Benim İşim
16.15: Zuhal Topal’la Sofrada
19.00: Ana Haber
20.00: Yarışma: Yaparsın Aşkım
00.15: Yerli Dizi: Zümrüdüanka
02.30: Temizlik Benim İşim
TV8 yayın akışı
07.00: 8’de Sağlık
08.00: Gel Konuşalım
10.45: Survivor Panorama
13.00: Doya Doya Moda
16.00: Seda Sayan ile Yemekteyiz
20.00: Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01.30: Doya Doya Moda
03.30: Seda Sayan ile Yemekteyiz